Ankara'nın Haymana ilçesinde yol kenarından oyun oynayan bir çocuğa domuz saldırdı. Çocuk yoldan arabasıyla geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Domuz saldırısına uğrayan çocuğu arabasıyla yoldan geçen vatandaş kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde yol kenarından oyun oynayan bir çocuğa domuz saldırdı. Çocuk yoldan arabasıyla geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Haymana Sındıran Mahallesinde yol kenarında oyun oynayan bir çocuk karşılaştığı domuzun saldırısına uğradı. O anlarda arabasıyla yoldan geçen vatandaş, çocuğun köpeklerden kaçtığını düşünerek yardım etmek için arabasından indi.

Çocuğun domuzdan kaçtığını gören vatandaş yardıma koşarken olay yerinden uzaklaşan domuzun görüntüsünü ise cep telefonu kamerasına kaydetti. Panikleyen çocuğu, vatandaş sakinleştirdi.