Domaniç Dağları'nda Sonbahar Renk Cümbüşü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki Domaniç Dağları'nda sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşü yaşanırken, dron ile görüntülenen bölgede güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kütahya'da kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Domaniç Dağları, sonbahar ile birlikte görsel bir şölen sunuyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprakları arasında yer alan bölgede, ilçeyi Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan kıvrımlı orman yolu boyunca sonbaharın tüm renk tonlarını gözler önüne seriyor. Yaklaşık 17 kilometrelik kara yolu, hafta sonları ise doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Doğanın tüm renklerini bir arada barındıran Domaniç Dağları, havadan çekilen görüntülerle güzel manzaralar oluşturuyor.