Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi
Mersin'de kasık ağrısı şikayetiyle doktora giden kadın, hamile olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Doktorun açıklamalarına rağmen ikna olmayan kadının tepkileri izleyenleri gülümsetti.

Mersin'de kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kadın, yapılan kontrollerin ardından hamile olduğunu öğrendi. Ancak doktorun tüm açıklamalarına rağmen bu duruma inanmakta zorlandı.

Muayene sırasında yaşanan diyaloglar ve kadının şaşkın halleri, kaydedilen görüntülere yansıdı. Eğlenceli anlar, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

