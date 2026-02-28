Haberler

Erzincan'da Doğu Ekspresi'nin Karla Kaplı Yolculuğu Dronla Görüntülendi

Güncelleme:
Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen Erzincan'da Doğu Ekspresi'nin yolculuğu dron kamerasıyla kaydedildi. Yolcular, Anadolu'nun karlı doğasının keyfini çıkarıyor.

YOĞUN kar yağışıyla beyaza bürünen Erzincan'da Doğu Ekspresi'nin yolculuğu dron kamerasıyla görüntülendi.

Ankara'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Doğu Ekspresi'nin Erzincan'ın Beşsaray köyü yakınlarında bulunan köprü üzerinden geçerken karla kaplı doğa ile bütünleştiği anların görüntüsü dronla kaydedildi. Yaklaşık 24 saat süren sefer boyunca yolcular, Anadolu'nun karlı dağları, vadileri ve tarihi yerleşimlerini panoramik manzaralar eşliğinde izleme fırsatı buluyor. Kışın etkisini artırmasıyla birlikte Doğu Ekspresi'ne olan talebin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olsa da ortaya çıkan manzara görsel bir şölen sundu. Özellikle kış aylarında seferlerine ilginin arttığı Doğu Ekspresi, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
