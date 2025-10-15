Doğu'da Sonbahar Renk Cümbüşü

SICAK geçen yazın ardından Doğu'da sonbahar mevsiminin bıraktığı renk cümbüşü görüntülendi. Erzincan kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Mecidiye köyüne ait ağaçlık alanda güzel görüntüler ortaya çıkarken, Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'ndeki yabani kiraz ağaçları doğayı adeta kırmızıya boyadı.

Erzincan'da sonbaharın gelişiyle dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta, Mecidiye köyüne ait ağaçlık alandaki manzara, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan, Emre Ekinci ve Mustafa Başgöze fotoğrafladı. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

KAPLAÇ AĞAÇLARI DOĞAYI KIRMIZIYA BOYADI

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde ise sonbaharın gelişiyle birlikte doğa adeta kırmızıya büründü. Meralarda bulunan yabani kiraz olarak bilinen kaplaç ağaçlarının yaprakları kırmızıya döndü. Özellikle Arıtaş merasında yoğun olarak görülen kaplaç ağaçları, sonbaharın tüm renk cümbüşünü gözler önüne serdi.

Her yıl bu mevsimde ağaç yapraklarının sarıya döndüğünü belirten Oltulu Uğur Özdemir, "Arıtaş Mahallesi merasındaki kaplaç ağaçları her yıl sarı renge bürünürdü. Bu sene yapraklar kırmızıya dönmüş. Doğa gerçekten harika bir görünüm sergiliyor. İnsan izlemeye doyamıyor" dedi.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM),