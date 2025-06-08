Dizel araca benzin dolduran pompacı! Araç sahibi ile aralarında geçen diyalog bomba

Dizel araca benzin dolduran pompacı! Araç sahibi ile aralarında geçen diyalog bomba
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Dizel araca benzin dolduran pompacı! Araç sahibi ile aralarında geçen diyalog bomba
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Akaryakıt istasyonunda bir pompacı, dizel aracın deposuna yanlışlıkla benzin koydu. Sürücüyü sakinleştirmeye çalışan görevli, "Hiçbir şey olmaz, araban canavar gibi olur" dedi. O anları kayda alan araç sahibi, küçük miktarda benzin dolduğu için aracında ciddi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Bingöl'de bir akaryakıt istasyonunda pompacı, dizel araca yanlışlıkla benzin doldurdu. Durumu fark eden araç sahibi panik yaşarken, pompacının rahat tavırları dikkat çekti.

"ARABAN CANAVAR GİBİ OLUR"

Panikleyen sürücüyü yatıştırmaya çalışan pompacı, "Abi hiçbir şey olmaz, şöyle bir çıkarsın gazla gider. Araban canavar gibi olur" diyerek durumu geçiştirmeye çalıştı.

"BİR SORUN YAŞAMADIK"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü ise "Depoya 1-2 litre benzin gittiği için sanırım büyük bir sorun yaşamadık. Arabayı hala kullanıyoruz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

ne demek canavar gibi olur ? cahillik kadar kötü birşey yok. o benzin motorda devir daim yapınca görürüm sizi yakında. şimdi birşey olmadı diye sevinen sürücü arkadaş yakında acı gerçeği sanayide görür

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Haber YorumlarıHakan Can:

Kılıbık ve feministlerden nefret ederim

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Haber YorumlarıSer_hat:

Onun için pompacıya ısrarla benzin koy diye söylüyorum. Bazıları saf saf bakıyorlar yüzüme. Al işte adama koymuşsunuz ya daha fazla konup sıkıntı olsaydı...

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