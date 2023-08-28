Diyarbakır Lice'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Lice ilçesi kırsal Türeli Mahallesi yakınında saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Diyarbakır Büyükşehir, Hazro, Kocaköy ve Lice belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 7 itfaiye aracı ve 3 arazözle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)