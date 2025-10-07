Haberler

Diyarbakır'da Yavru Peçeli Baykuşlar Doğaya Salındı

Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden (DKMP) yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır Eğil'de vatandaşların ihbarı üzerine, bir yuvada annesiz ve bitkin halde bulunan 4 yavru peçeli baykuş, DKMP 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimler tarafından bakım ve tedavileri tamamlanan yavru baykuşlar, yeniden doğaya bırakıldı.

