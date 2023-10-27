Diyarbakır'da Vehbi Koç İlkokulu'nda Doğalgaz Patlaması İhbarı Asılsız Çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Vehbi Koç İlkokulu'nda meydana geldiği iddia edilen doğalgaz patlaması ihbarı, ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda asılsız çıktı.

Diyarbakır'da doğalgaz patlaması ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ekipleri harekete geçiren ihbar asılsız çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir okulda doğalgaz patlaması ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, durumun asılsız olduğunu belirledi.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 290. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp "Vehbi Koç İlkokulu'nda doğalgaz patlaması meydana geldi. 1 kişi içeride mahsur kaldı" ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede adrese ulaştı. Okulun çevresinde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir patlamaya rastlamadı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, müfrezelerine geri döndü.