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Diyarbakır'da sulama kanalına düşen köpek ve yavruları kurtarıldı

21 Kasım 2023 16:23 , Son Güncelleme: 16:25 Yaşam Haberleri Abone Ol

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sağanaktan etkilenip sulama kanalına düşen köpek ve 4 yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek koruma altına alındı.