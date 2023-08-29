Diyarbakır'da otomobil çarpması: Baba ile 2 çocuk yaralandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı baba ile 2 çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı baba ile 2 çocuğu yaralandı.
Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan baba ile 2 çocuğuna sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Yaşam