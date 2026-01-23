Haberler

Diyarbakır'da Tarihi Mekanlar Karla Kaplandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, tarihi ve doğal alanları beyaza bürüdü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ve çevresi karla kaplandı, ziyaretçiler güzel manzaraları fotoğrafladı.

1) DİYARBAKIR'DA TARİHİ MEKANLAR DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Sur ilçesindeki tarihi ve doğal alanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, beyaza bürünen kentte Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile Mardinkapı, Melikahmet Caddesi, Anzele Parkı, Balıkçılarbaşı ve Hazreti Süleyman yerleşkesi karla kaplandı. Karla kaplanan tarihi mekanlar, güzel görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde bu bölgelere fotoğraf makinesi ve kameralarıyla gelenler de kar manzaralarını kaydetti.

