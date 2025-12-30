Haberler

Diyarbakır'da Karlı Sabah: Tarihi ve Kültürel Yapılar Beyaza Büründü

Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, kentin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi yapılarında muhteşem manzaralar oluşturdu. Eğitime bir gün ara verilmesi nedeniyle yollar boş kaldı.

DİYARBAKIR'da dün sabah saatlerinde etkili olan karla kentin tarihi ve kültürel yapıları beyaza büründü. Oluşan manzaralar, FPV dronla görüntülendi.

Kentte dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kentin tarihi mekanları beyaza büründü. Ortaya çıkan güzel görüntüler FPV dronuyla görüntülendi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Hazreti Süleyman Cami, Ulu Cami gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları da fotoğraflık görüntüler oluştu.

Öte yandan, eğitime 1 gün ara verilen kentte sabah saatlerinde buz tutan yollarda sürücülerin çoğunluğu araçlarını çıkarmazken yollar boş kaldı. Çoğunluk toplu taşımayı tercih etti. Normal günlerde kalabalık olan ve ticaret merkezi konumunda bulunan Dağkapı ve Gazi Caddesi'nde yoğunluk oluşmadı. Belediye ekipleri de 40 araç ve 180 personelle kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

