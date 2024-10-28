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Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'da okula giderken minibüste kalp krizi geçiren Türkçe öğretmeni Hayrullah Afşin, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Afşin, Kulp ilçesinde toprağa verildi.

DİYARBAKIR'da görev yaptığı okula giderken minibüste kalp krizi geçiren Türkçe Öğretmeni Hayrullah Afşin, hayatını kaybetti.

Görev yaptığı okula gitmek için sabah saatlerinde minibüse binen Hayrullah Afşin, fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Hayrullah Afşin, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Afşin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kulp ilçesindeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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