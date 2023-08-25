Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Yaya Kazası

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Mülkiye Arı ile yeğeni Delal Deniz Can'a (4) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Bağlar ilçesi Çevlik Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mülkiye Arı ile yeğeni Delal Deniz Can'a, hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Arı ve Can yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mülkiye Arı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.