Haberler

Diyarbakır'da Down Sendromlu Çocuk Balkondan Kurtarıldı

Diyarbakır'da Down Sendromlu Çocuk Balkondan Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düşme tehlikesi geçiren Down sendromlu çocuğu, komşusu ip sarkıtarak kurtardı. Olay, balkonda dengesini kaybeden çocuğun güvenli bir şekilde yukarı çekilmesiyle sona erdi.

DİYARBAKIR'da düşme tehlikesi geçiren Down sendromlu çocuğu, komşusu iple sarkarak indiği balkondan kurtardı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede oturan ailenin Down sendromlu çocuğu, balkona çıktı. Bir süre sonra çocuk, dengesini kaybetti. Çocuk aşağıya düşerken bir aile bireyi onu yakaladı. Bu kişi, aşağı sarkan çocuğu yukarıya çekmekte zorlanınca panik yaşandı. Komşular, çocuğun düşme ihtimaline karşı binanın altında battaniye açtı. Komşulardan Emin Demir ise 3'üncü kattan ip sarkıtarak 2'nci kata indi. Demir, çocuğu bulunduğu yerden alarak güvenli şekilde yukarıya çıkardı. Çocuğun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Ali Koç'un bu görüntüsüne tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.