Haberler

Diyarbakır'da Psikolojik Sorunları Olan Anne, 3 Aylık Bebeğini Pencereden Atarak Öldürdü

Diyarbakır'da Psikolojik Sorunları Olan Anne, 3 Aylık Bebeğini Pencereden Atarak Öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., 3 aylık bebeği H.E.'yi kayınpederinin evinden pencereden atarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Anne tedavi için hastaneye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve 3 aylık bebeği H.E'yi misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde pencereden atarak öldüren Nurhayat E., tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477'nci Sokak'taki Gülbahar Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nurhayat E., misafirliğe gittiği kayınpederinin 4'üncü kattaki evinde, 3 aylık bebeği H.E.'yi pencereden attı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Nurhayat E., polis tarafından gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Doğumdan sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen ve ailesinin de bu süreçte kendisine yardımcı olmaya çalıştığı ifade edilen Nurhayat E., savcılık kararıyla tedavi için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Uçak kazasıyla ilgili korkunç şüphe! Doğruysa ortalık fena karışacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular