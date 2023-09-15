Diyarbakır'da Ağustos Ayında 559 Trafik Kazası Meydana Geldi

Diyarbakır'da ağustos ayında meydana gelen trafik kazaları istatistikleri açıklandı. 269'u maddi hasarlı olmak üzere toplamda 559 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 489 kişi yaralandı. Yılın ilk 7 ayında ise 3 bin 962 trafik kazası meydana geldi.

Diyarbakır'da ağustos ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ağustos ayında Diyarbakır'da 269'u maddi hasarlı olmak üzere 559 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 489 kişi yaralandı.???????

Yılın ilk 7 ayında ise 2 bin 77'si maddi hasarlı olmak üzere 3 bin 962 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 28 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 671 kişi yaralandı.