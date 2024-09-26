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Din istismarcılığında son nokta! "Şehit kokusu" parfümü satmaya başladılar

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Sakallı ve sarıklı bir şahıs, 'şehit kokusu' adı altında parfüm ürettiklerini belirterek tanıtımını yaptı. Büyük tepki çeken görüntünün altına "Bunu bile istismar edip fırsatçılığa dönüştürmüşler! Pes artık pes!" şeklinde yorumlar yapıldı.

Dini istismar ederek ticari kazanç sağlayanlara bir yenisi daha eklendi. Paylaşılan bir görüntüde 'şehit kokusu' adı altında parfüm ürettiklerini belirten şahıs, ürünün tanıtımını yapmaktan da geri durmadı.

"ALLAH ISLAH ETSİN SİZİ"

Kısa sürede viral olan ve büyük tepki çeken görüntünün altına "Bunu bile istismar edip fırsatçılığa dönüştürmüşler! Pes artık pes!", "Şaşırdılar iyice", "Allah ıslah etsin sizi", "Din tüccarlığı çıta yükselterek devam ediyor", "Ne güzel din be sömür sömür bitmiyor", "İşleri güçleri dini ve milli duyguları sömürmek" şeklinde yorumlar yapıldı.

Din istismarcılığında son nokta!
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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