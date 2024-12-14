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Dilan Çiçek Deniz'i köpek ısırdı

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Dilan Çiçek Deniz, ormanda yürüyüş yaparken bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kolunu ısırması sonucu hastaneye giden oyuncu, kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor.

Hayvanseverliğiyle bilinen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sık sık oturduğu bölgedeki sokak hayvanlarını besliyor. Oyuncu geçtiğimiz hafta dehşet verici bir olay yaşadı.

KÖPEK KOLUNU ISIRDI

Kemerburgaz'da yürüyüşe çıkan Deniz, orman yolunda etrafını saran köpekleri sevmeye başladı. Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu köpekleri sevdiği esnada bir anda saldırıya uğradı.

APAR TOPAR HASTANEYE GİTTİ

Dilan Çiçek Deniz, köpeğin kolunu ısırması sonucu soluğu hastanede aldı. Oyuncu kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor.

Dilan Çiçek Deniz'i köpek ısırdı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kopege asi yapin belli olmaz belki dilan cicek de kopegi kuduz eder...

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Haber Yorumlarıveli İdi:

Bişey olmuş mu? Son yıllarda Türkiye’nin çıkardığı en büyük değer. Lütfen köpekleri uyaralım,böyle değerli kişilerden uzak dursunlar

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Haber YorumlarıArda Baki:

Şanslı köpek

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Haber YorumlarıVatansever:

Vah vah vah, yazık köpek Nasıl ısırırım diye düşünüyordur

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