Dilan Çiçek Deniz'i köpek ısırdı
Dilan Çiçek Deniz, ormanda yürüyüş yaparken bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kolunu ısırması sonucu hastaneye giden oyuncu, kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor.
Hayvanseverliğiyle bilinen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sık sık oturduğu bölgedeki sokak hayvanlarını besliyor. Oyuncu geçtiğimiz hafta dehşet verici bir olay yaşadı.
KÖPEK KOLUNU ISIRDI
Kemerburgaz'da yürüyüşe çıkan Deniz, orman yolunda etrafını saran köpekleri sevmeye başladı. Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu köpekleri sevdiği esnada bir anda saldırıya uğradı.
APAR TOPAR HASTANEYE GİTTİ
Dilan Çiçek Deniz, köpeğin kolunu ısırması sonucu soluğu hastanede aldı. Oyuncu kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor.