Dikenli Tellere Takılan Baykuş Kurtarıldı

SİİRT'te bir bahçenin dikenli tellerine takılan baykuş, kamyon şoförü tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

SİİRT'te bir bahçenin dikenli tellerine takılan baykuş, seyir halindeyken kendisini fark eden kamyon şoförü Sait Erdoğan tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Çal Mahallesi kırsalında seyir halindeki hafriyat kamyonunun şoförü Sait Erdoğan bir fıstık bahçesinin etrafına çevrilen dikenli tellerine takılan baykuşu fark etti. Aracını durduran Erdoğan, dikenli tellere takılan baykuşun yanına gitti. Erdoğan, iş eldiveniyle tuttuğu baykuşu, takıldığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğunu gören Erdoğan, baykuşu yere bıraktı. Baykuş da uçarak bölgeden uzaklaştı.