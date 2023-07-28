Didim ve Yöresi Engelliler Derneği, Helin Özkaya'ya Akülü Tekerlekli Sandalye Teslim Etti

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bedensel engelli Helin Özkaya'ya Didim ve Yöresi Engelliler Derneği tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. Özkaya, dernek yönetimine teşekkür etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan bedensel engelli Helin Özkaya'ya Didim ve Yöresi Engelliler Derneği yönetimince temin edilen akülü tekerlekli sandalye teslim edildi.

Geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu yüzde 80 bedensel engeli olan Helin Özkaya, Didim ve Yöresi Engelliler derneği yönetiminden akülü sandalye talebinde bulundu. Dernek Başkanı Resul Yazıcı ve dernek yönetiminin çalışmaları sonucunda temin edilen akülü tekerlekli sandalye Helin Özkaya'ya teslim edildi. Özkaya duyarlılıklarından dolayı dernek yönetimine teşekkür ederken, Dernek Başkanı Yazıcı ise dernek olarak üyelerden gelen taleplere ellerinden geldiğince karşılamaya çalıştıklarını ifade etti. - AYDIN