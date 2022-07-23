Dev ayı sahnede bir anda eğitmenine saldırdı, binlerce kişi çığlık çığlığa kaldı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sirkte gösteri yapıldığı sırada kontrolden çıkan bir ayı, eğitmenine saldırdı. Bu anlara tanık olan seyirciler ise yaşadıkları korku nedeniyle çığlık çığlığa kaldı.
Sirk gösterilerinin vazgeçilmez hayvanları arasında yer ayılar, zaman zaman tehlikeli anlar yaşatabiliyor. Bir sirkte yine buna benzer anlar yaşandı.
BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI
Dev ayı, gösterinin yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eğitmenine sinirlendi. Eğitmenini yere yapıştıran ayı, pençeleriyle saldırmaya başladı.
ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDILAR
Bu sırada yaşananlara oturdukları yerden şahit olan seyirciler ise çığlık çığlığa kaldı. Bir kadının çocuğunu korumak istediği anlar da kameralara takıldı.