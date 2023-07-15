Ankara'nın Polatlı ilçesinde serinlemek için dereye giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dereye giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde serinlemek içindereye giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi İnler Mahallesinde kendilerinden haber alınamayan Osman Miraç Şentürk ve kardeşi İnanç Şentürk'ün en son dere civarında görüldükleri belirlendi.Yapılan aramada iki kardesin serinlemek için girdikleri derede boğularak hayatını kaybettikleri tespit edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.