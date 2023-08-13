Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Yığılca arasındaki akan derelerde oluşan çamurun içinde altın arıyorlar. İsmail Ulu, hobi olarak iki yıldır bu işi tutkuyla yapıyor.

Dere yatağında altın tozu arıyorlar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Yığılca arasındaki akan derelerde oluşan çamurun içinde altın arıyorlar.

Zonguldak'ın Alaplı Yığılca arasındaki derelerde çamurlu sularda aldırış etmeden altın arayan İsmail Ulu yaklaşık hobi olarak iki yıldır bu işi tutkuyla yaptığını söyledi.

Karabük'ten altın aramaya geldiği söyleyen İsmail Uslu "Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. 68 ilerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum. Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akar su dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim. Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı. Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Bu sadece aramasını ve yerini bileceksin" ifadelerini kullandı.

Hobi olarak başladığı ve altın aramak için büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden İsmail Uslu,dere yataklarında altın aramak için çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi. İsmail Uslu, Bu işi yapan meraklılar arasında her gün altın arama yapanlar, Kaynağına denk geldiğinde haftada 10-13 gram altın bulduklarını ifade etti.