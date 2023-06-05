Depremler Karlısu Göleti Su ve Macera Parkı'nı sessizliğe gömdü

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hataylıların uğrak yerlerinden olan Karlısu Göleti Su ve Macera Parkı'nın da sessizliğe gömülmesine neden oldu. Binlerce kişiyi ağırlayan parkı bugünlerde sadece hobi amaçlı amatör balıkçılar ve sayılı kişi ziyaret ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hataylıların uğrak yerlerinden olan Karlısu Göleti Su ve Macera Parkı'nın da sessizliğe gömülmesine neden oldu. Binlerce kişiyi ağırlayan parkı bugünlerde sadece hobi amaçlı amatör balıkçılar ve sayılı kişi ziyaret ediyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte tarihi ve kültürel yapıların yanı sıra binlerce ev yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Binlerce kişinin kentten ayrılması veya yakındaki köylere yerleşmesi nedeniyle Hataylıların özellikle hafta sonları nefes aldığı Karlısu Göleti Su ve Macera Parkı'na gelen kişi sayısı da azaldı. Bugünlerde gölete amatör balıkçılar ve etrafındaki işletmelere sayılı sayıda kişi geliyor. Depremin etkisinden kurtulmak için göle olta atan balıkçıların, tuttukları balıkları daha sonra göle geri bıraktığı görüldü.

"Herkes buradaydı"

Vakit geçirmek için göle olta atan Ahmet Pehlivan, depremi birebir yaşadığını ve birçok akrabasını depremde kaybettiğini söyledi. Parkın özellikle hafta sonu çok kalabalık olduğunu anlatan Pehlivan, "Çay yapan, mangal yapan herkes buradaydı. Şehre gitsen her yer yıkık. Gezecek yer yok, çalışacak yer yok. Biz de burada çocuklarla teselli oluyoruz. Göl üzerinde yüzme alanları ve eğlence bölümleri vardı. Çoğu gitti, yoksa yerimiz güzeldi" dedi.

Depremin ardından birçok insanın köylere doğru yerleştiğini ifade eden Emre Güvercin, "Depremde beşik gibi sallandık. Durur durmaz indik binadan, çıktık. Geldik Karlısu'da konaklıyoruz şu an. Şimdi herkes dışarıya çıktı, Antalya, İzmir gibi yerlere. Herkes bıraktı yani Hatay'ı. Ölü şehir oldu. Antakya'dan vazgeçen, Karlısu'dan da vazgeçer" diye konuştu.

Parkın özellikleri

Hatay'da ilk ve tek olma özelliğine sahip, yaklaşık 8 bin metrekare yeşil alan içerisinde, çocuk oyun alanları, piknik alanları soyunma odaları, duş kabinleri, seyir terası ve zipline eğlence merkezinin hazırlık işlemleri için kullanılacağı 2 adet zipline kulesi, çocuklar ile yetişkinlere özel 2 adet havuz, gölet içerisinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak imal ve monte edilmiş su kayağı, bir adet 1000 kişilik düğün salonu, gölet ve Antakya manzaralı iki adet kafeterya yer alıyor. - HATAY