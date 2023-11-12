Depremde oğlu, gelini ve 2 torununu kaybetti... 'Yavrusunun kuzusuna' sarılarak teselli buluyor

Asrın felaketinden sağ kurtulan 20 günlük torununa bakıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde oğlunu, gelinini ve iki torununu kaybeden kadın, enkazdan çıkan 20 günlük torununa baktığını söyledi.

Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Nuriye Çomruk, depremde Ebrar Sitesi'nde bulunan oğlu Hacı Mehmet Çomruk (29), gelini Hatice (24), torunları Yakup ve İhsan Mert için adalet istiyor. Depremde sadece 20 günlük torunu Alper'in sağ kurtulduğunu belirten Çomruk, "Yavrumun kuzusu" diyerek oğlunun emanetine sarılıp teselli buluyor.

"Maloz yığınlarını kendi ellerimizle deşerek ulaşmaya çalıştık "

Evladını, gelinini, ve iki torununu depremde kaybettiğini söyleyen Çomruk, "Kuzularımı depremde kaybettim. Oğlumu, gelinimi ve iki torunumu. Halen içerimiz yanıyor. Oğlum Ebrar Sitesi'nde otuyordu. Deprem günü vardım ve bulamadık kimseyi. Orada hiç ses seda yoktu. Daha sonra 20 günlük torunumun battaniyesini gördük ve kendi ellerimizle oradaki maloz yığınlarını eşerek ulaşmaya çalıştık. Biz ilk başta vefat etti zannettik, çünkü çocukta hiç ses seda yoktu ve hemen arkasından oradan çıkardık. Daha sonra üzerini değiştirdik, hastaneye götürmek istedik ama hastanede olmayınca 2-3 gün arabanın içinde serum verdik. Çok şükür 20 günlük torunum kurtuldu" dedi.

"Dünya bir yana o bir yana"

Çomruk, "Beşiğin içinde yuva gibi bir yerde çıktı torunum. 20 günlük torunumu Allah bize tekrardan geri verdi. Moloz yığınların içinde mosmor olmuş üşümüş. Torunuma şu an ben bakıyorum. Kucağımda yatırıyorum, o benim her şeyim. Dünya bir yana o bir yana. Kuzumun kuzusuna bakmaz mıyım ben" ifadesini kullandı.

Yetkililere seslenen Çomruk, sorumluların bulunmasını ve cezalarını çekmelerini istedi.

(FZL-FKE-ŞG-Y)