Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya Valiliği'nin hizmet binası yıkım işlemlerine başladı. Binanın yerine yeni bir hizmet binası inşa edilecek.

Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya Valiliği'nin hizmet binasında yıkım işlemlerine başlandı.

Malatya'da, 6 Şubat Kahramanmaraş ve 27 Şubat Malatya -Yeşilyurt merkezli depremlerde çok sayıda kamu kurumu da etkilendi. Onlardan biride Malatya valiliği hizmet binası olurken, tescilliği kültür varlığı olan yapı boşaltılarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet binasına taşındı. Taşınma işlemleri tamamlanan binada yıkım işlerine ise başlanıldı.

Kentin en önemli kültür varlıklarından biri olan 82 yıllık yapının yıkılarak yerinde yeniden inşa edileceği bildirilirken, yeni hizmet binasının yapım sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.