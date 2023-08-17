Depremde bacağı ampute edilen kedi sahibini arıyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde yaşayan veteriner hekim Yusuf Yıldızgil (45), depremde sağ bacağı ampute edilen 'Leydi' adlı kedisini el ilanları ile arıyor. Yusuf Yıldızgil'in1 yıl önce sokakta bulup sahiplendiği ve 'Leydi' ismini verdiği Kedi, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalarak sağ ayağından hasar aldı. Bir süre sonra ayağını ampute ettiği ve birlikte yaşadığı Kedi, 13 Ağustos günü kayboldu. El ilanları bastırarak kapı kapı kedisini arayan Yıldızgil, bulana ise ödül vereceğini söyledi.

İlçeye bağlı Fevzi çakmak Mahallesi'ndeki veteriner hekim Yusuf Yıldızgil,1 yıl önce sokakta bulup sahiplendiği ve 'Leydi' ismini verdiği kedi ile yaşamaya başladı. Depremde enkaz altında kalan ve sağ ön bacağın kangrene dönüşmesi üzerine Yıldızgil, kedisini ampute etti. 13 Ağustos günü ise, bulunduğu odanın penceresinde dışarı çıkan kedisini bir daha bulamadı. Çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayan Yusuf Yıldızgil, kedisini bulmak için üzerine fotoğrafı ve cep telefon numarası yazılı ilanları, ilçedeki konteyner kentlerden boş duvarlara, bahçe kapılarından ağaçlara asmaya başladı.Yusuf Yıldızgil, kedisini kapı kapı ararken, aynı zamanda bulup haber verene de para ödülü vereceğini söyledi.

'BULANA ÖDÜL VERECEĞİM'

Yusuf Yıldızgil, kedisini bir yıl önce sahiplendiğini ifade ederek, depremden dolayı da bir ayağını kaybettiğini söyledi. El ilanları bastırıp ilçenin dört bir yanında kedisini aradığını bulana da para ödülü vereceğini aktaran Yıldızgil, şöyle dedi:

'Kedim depremde aldığı darbe nedeniyle sağ ayağında hasar oluşmuştu, ilerleyen zamanla Kangrenleşme oldu. Bizde yaşaması için yaptığımız operasyonla sağ ayağını ampute ettik. Ameliyattan 3 gün sonra kedimiz bulunduğu odanın penceresinden dışarıya çıkıyor. Geri dönmedi, hasta olduğu için bir an önce ona ulaşmamız gerekiyor. Adı Leydi, adına duyarlıdır. Eğer gören vatandaşlar olursa ismi ile seslendiklerinde mutlaka tepki verecektir. Görenlerden bize ulaşmalarını rica ediyorum. 3 bin TL ödül vereceğim. Kedim benim için çok özel. O yüzden bu şekilde el ilanları bastırdım. Konteyner kentteki mahallelere, duvarlara asıyorum. Adeta kapı kapı arıyorum desem yeridir. Görenler duyanlar lütfen bizlere ulaşsın.?