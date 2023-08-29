Depremde ağır hasar alan binaların dinamitle yıkımına başlandı

Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan, 18 bin vatandaşın yaşadığı Doğukent konutlarının dinamitle yıkımı başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve depremde ağır hasar alan Doğukent konutlarının dinamitle yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş'ta yapımına 1999 yılında başlanan ve şehrin en büyük toplu konutları arasında yer alan Doğukent Mahallesi, depremde ağır hasar almıştı. 3 bin konuttan oluşan sitelerde 18 bin vatandaş yaşıyordu. Yapılan çalışmaların ardından yıkım çalışmalarının dinamitle patlatarak devam etmesine karar verildi.

Yaklaşık 200 kilogram patlayıcının kullanıldığı yıkımda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri toz salınımını engellemek adına enkazı sulama çalışmalarını gerçekleştirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin gerekli güvenlik önlemleri yıkımda herhangi bir tehlikeye mahal verilmeden gerçekleştirildi.

Patlama yöntemiyle yapılan yıkımın daha güvenli olduğunu söyleyen Doğukent Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar, "Bugün A97 Apartmanımızın yıkımını gerçekleştirdik. Çevreye de bir zarar vermedi. Yaklaşık 45 gün içerisinde tamamını yıkacaklar. Bence daha güvenli bir yıkım yöntemi. Burada ailelerin yaşadığı bir ikamet yok. Hiç kimse yok. Allah'ın izni ile bir can kaybı olmayacak "dedi.

Yaklaşık 20 yıldır Doğukent konutlarında yaşadığını dile getiren Adem Çay isimli vatandaş, "Pilot bölge olarak ekipler bir binamızı denediler. Çok şükür bir sıkıntı bir zarar olmadan dinamitle yıkım gerçekleştirildi. Biz burada tekrar yeniden yapılaşmanın olmasını istiyoruz. Devletimizde bu konuda yardımcı oluyor çok şükür. İnşallah hak sahipliği ve yeniden dönüşümle alakalı işler yapılır. Biz de evlerimize sağlıklı bir şekilde otururuz" ifadelerini kullandı.