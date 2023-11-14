Deprem Sonrası Hazır Su Dağıtımı Durdu

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, deprem sonrası başlatılan hazır su dağıtımın durduğunu açıkladı.

6 Şubat depremlerinin ardından içme suyu şebekelerinden meydana gelen arızalar nedeniyle Valilikler tarafından muhtarlar aracılığıyla yapılan hazır su dağıtımının artık yapılmayacağı açıklandı. Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Abdulkadir Geylani Taş yaptığı açıklamada, "Muhtarlar aracılığıyla dağıtımı yapılan içme suyu Salı günü son kez dağıtılacak. Yapılan inceleme ve su analizi temiz çıkmış olup, yetkililer tarafından Adıyaman için evlerimizde ki içme suyunun içilebilecek durumda olduğundan dolayı artık şişe su dağıtımı sona ermiştir. Halkımıza duyurulur" dedi. - ADIYAMAN