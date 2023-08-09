Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı, Akkonak, Değirmenönü ve Sümer Mahallesi'nde ikamet eden kadınları misafir etti. Kampta gün boyu eğlenen kadınlar yaz kampı keyfini de yöreye özgü Harmandalı oynayarak çıkardı.

Denizlili kadınlar yaz kampına renk kattı

DENİZLİ Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı, Akkonak, Değirmenönü ve Sümer Mahallesi'nde ikamet eden kadınları misafir etti. Kampta gün boyu eğlenen kadınlar yaz kampı keyfini de yöreye özgü Harmandalı oynayarak çıkardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği Cankurtaran Yaz Kampı bu kez Akkonak, Değirmenönü ve Sümer Mahallesi sakini kadınları ağırladı. Programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ve 3 faklı mahalleden misafir kadınlar katıldı. Kampa katılan kadınlara sabah programında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ev kazaları ve ilk yardım; Denizli AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ise "Afet Farkındalık" ve "Deprem Anında Tahliye" eğitimleri verdi. Kadınlar gün boyu farklı etkinliklerle güzel vakit geçirmenin keyfini yaşarken oyun havaları eşliğinde eğlenceye doydu. Yöreye özgü Harmandalı da oynayan kadınlar yaz kampının keyfini doyasıya çıkardı.

"Kadınlarımız bizim baş tacımız"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, kadınların olduğu her yerin güzelleştiğini belirterek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, hanım kardeşlerimizin bir günde olsa günlük rutin faaliyetlerinin dışına çıkarak hem eğitim alsınlar hem de gönüllerince eğlensinler istedik" dedi.

Kampta verilen eğitimlerin önemine değinen Değirmenci, "Biz Denizli'deki hanım kardeşlerimize çok güveniyoruz. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak hangi işe başlayacaksak, hangi konuda yenilik yapacaksak mutlaka hanım kardeşlerimizle başladık. Çünkü evi çeviren, evi yöneten, dolayısıyla toplumu yöneten aslında kadınlarımızdır. Kadınlarımız bizim baş tacımız. Onların isteği bizim için her zaman önceliklidir" diye konuştu.