Denizli'de Tartıştığı Babasından Kaçan Melis Arkadaşlarıyla Bulundu

Denizli'de babasıyla tartıştıktan sonra evinin balkonundan atlayarak kaçan Melis, arkadaşları ile gezerken bulundu.

Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ikamet eden Melis Aktepe (11), dün gece saat 22.00 sıralarında babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından evinin balkonundan atlayarak kaçtı. Eve geri dönmeyen Melis'ten uzun süre haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin müracaatı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Medyada çıkan haberleri okuyanlar, Melis'in bugün Çınar bölgesinde biri kız, diğeri iki erkek arkadaşı ile dolaştıklarını fark etti. İhbar üzerine polis ve aile arama çalışmalarını Çınar bölgesinde yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarının genişletilmesi üzerine Melis, iki arkadaşı ile birlikte Çamlık bölgesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Melis'in ifadesinin alınmasının ardından, ailesine teslim edildiği belirtildi. - DENİZLİ