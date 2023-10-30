Denizli'de su kuyusuna düşen keçi kepçeyle kurtarıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde çobanlık yapan Ali Demirhan'ın keçisi, otlatmak için çıktığı arazide 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Mahalleli ve sahibi tarafından kepçeyle kurtarılan keçi sağ salim çıkarıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen keçi, mahalledeki vatandaşlar ve sahibi tarafından kepçeyle kurtarıldı.

Denizli'nin Çal ilçesi Çal Kuyucak Mahallesi'nde, çobanlık yapan Ali Demirhan, keçi ve koyunları otlatmak için araziye çıkardı. Akşam saatlerinde eve dönüşe başlayan Ali Demirhan, eve döndüğünde bir keçisini kayıp olduğunun fark etti.

Otlatmak için gittiği arazide keçiyi aramaya başlayan Demirhan, dağlık ve ormanlık alanda Keçiyi 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü fark etti.

Keçiyi kuyudan çıkaramayan Demirhan komşularından ve mahalleliden yardım istedi. Bölgeye traktör ve kepçeyle yardım için gelen mahalleli, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İple kuyuya sarkan keçinin sahibi, 1 saatlik çalışmanın ardından traktörün arkasında bulunan kepçe yardımıyla keçiyi halata bağlayarak keçiyi sağ salim kuyudan çıkardı. - DENİZLİ