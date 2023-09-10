Denizli'de Pati Festivali düzenlendi

Pamukkale Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Pati Festivali'ne hayvan dostları ve köpekleri katıldı. Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlikte sahipsiz hayvanları önemsediklerini vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, Kınıklı Mahallesi'nde bir parkın 'Pati Park' olarak düzenlendiği ve yakında açılışının yapılacağı belirtildi.

Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek için "Pati Festivali" düzenlendi.

İncilipınar Mahallesi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivale hayvan dostları, köpekleriyle katıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlikte yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanları önemsediklerini vurguladı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Örki, "Biz bu dünyada can dostlarımızla beraber yaşıyoruz. Etkinliği onların da bu hayatı bizimle paylaştıkları ve var oldukları konusunda farkındalık oluşturmak için yapıyoruz." dedi.

Örki, Kınıklı Mahallesi'nde bir parkı "Pati Park" olarak düzenlediklerini ve kısa sürede açılışını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinlikte, çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu en yüksek puanı alan köpekler, mama ile ödüllendirildi.