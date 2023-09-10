Denizli'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi Burdur'da defnedildi

Kazada hayatını kaybeden anne ve çocukları gözyaşları arasında toprağa verildi

Serinhisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden aile Burdur'da toprağa verildi

BURDUR - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3'ü aynı aileden 4 kişi memleketleri Burdur'un Gölhisar ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur'un Gölhisar ilçesinden yeğeni Gülsüm Topçu ve çocuklarını Denizli'ye götürmek için alan H.G., 20 PS 492 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, Denizli-Muğla yolun Pınarcık Mahallesi Şükrü Tahmaz Sokakta otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp şarampolde bulunan çukura düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede otomobil sürücüsü H.G.'nin eşi Nihal Güler, yeğeni Gülsüm Topçu ve Gülsüm Topçu'nun çocukları Mustafa Selim Topçu ile Hatice Sera Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan sürücü H.G, R.G. E.N.G. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Burdur'un Gölhisar İlçesine bağlı Yeşildere Köyüne getirilen cenazeler buradaki evlerinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için köy meydanına getirildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı cenaze töreninde, Nihal Güler Gülsüm Topçu, çocukları Mustafa Selim Topçu ve Hatice Sera Topçu köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Yeşildere Köyü mezarlığına defnedildi.