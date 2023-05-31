Denizli'de kaybolan yaşlı kadın 4 gün sonra sağ olarak bulundu

Denizli'nin Bekilli ilçesinde eşiyle birlikte mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan yaşlı kadın, 4 gün sonra Çal ilçesindeki makilik alanda bir çoban tarafından sağ olarak bulundu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Bekilli ilçesinde eşiyle birlikte mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan yaşlı kadın, 4 gün sonra Çal ilçesindeki makilik alanda bir çoban tarafından sağ olarak bulundu.

Denizli'nin Bekilli İlçesi, Gömce Mahallesinde ikamet eden 72 yaşındaki Ayşe Koç, eşi Ahmet Koç ile birlikte 28 Mayıs 2023 günü sabah erkenden mantar aramak için İmralı mevki olarak bilinen noktaya gitti. Ormanlık alanda mantar arayan Ayşe Koç, bir süre sonra ortadan kayboldu. Sırra kadem basan yaşlı kadını eşi Ahmet Koç her yerde arasa da bulamadı. Daha sonra durum, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi.

Çoban buldu

72 yaşındaki Ayşe Koç'un bulunması için 4 gündür devam eden çalışmalardan sevindirici haber bugün geldi. Yaşlı kadın, Çal ilçesinin Süller Mahallesi ile Çivril ilçesi sınırında bulunan Haşatbeli mevkiinde bir çoban tarafından sağ salim bulundu. Yorgun ve bitkin halde bulduğu yaşlı kadını tanıyan çoban hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri, yaşlı kadını teslim almak için bölgeye hareket etti. - DENİZLİ