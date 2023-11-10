Denizli'de iş hanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli'de iş hanında yangın paniği

DENİZLİ - Denizli'de bulunan bir iş hanın çatı katında alevler yükseldi. Olayda yaralanan ve can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Olay; Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir iş hanının çatı katında bulunan depoda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Alevleri fark eden esnaf kendi imkanları ile yangına müdahale ederken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süre çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken depoda 80 bin lira maddi hasar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.