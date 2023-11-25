Denizli'de Emekli Öğretmen Yaralı Şahin'i Kurtardı

Denizli'nin Buldan ilçesinde emekli öğretmen Suavi Uyum, yaralı halde bulduğu Şahin'i veterinerde tedavi ettirdikten sonra Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. Şahin'in hayati tehlikesi olmadığı belirlendi ve iyileşme süreci başladı.

Denizli'de emekli öğretmen yaralı halde bulduğu Şahin'i veterinerde ilk tedavisini yaptırdıktan sonra Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaralı Şahin bulan Emekli Öğretmen Suavi Uyum, ilçedeki bir veterinere götürdü. Burada ilk tedavisi yapılan Şahin'in hayati tehlike oluşturacak yarasının olmadığı anlaşıldı. İlk tedavisinin ardından Milli Parklar Müdürlüğü teslim edilen yaralı Şahin, burada sürecek tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak. Yaralı Şahin'in ilk tedavisini yapan veteriner Özkan Beşenk, 10-15 günlük iyileşme sürecinin ardından yaralı Şahin'in doğaya salınabileceğini söyledi. - DENİZLİ