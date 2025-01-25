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Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Demir Maske hangi kanalda?

Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Demir Maske hangi kanalda?
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Demir Maske filmi, bu akşam televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Macera ve fantastik türünde olan Demir Maske filmi, konusu itibariyle dikkat çekiyor. Peki, Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Demir Maske hangi kanalda?

Bu akşam (25 Ocak) yayınlanacak olan Demir Maske filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir sorularına yanıt aranıyor. Demir Maske filmi ne zaman çekildi ve Demir Maske hangi kanaldan izlenir merak ediliyor. Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Demir Maske filmi nereden izlenir? Detaylar haberimizdedir…

DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter'dan Rusya'nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun üzerine Jonathan, sonunda Çin'e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ve Rus çarı Petro ile aynı amaç için yolları kesişir: Çin İmparatorluğunu kurtarmak.

DEMİR MASKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jason Flemyng Jonathan Green

Cheng Lan rolünde Helen Yao

Jackie Chan Usta Et Al olarak

Arnold Schwarzenegger Kaptan James Hook

Yuri Kolokolnikov Çar Büyük Peter

Anna Churina Bayan Emma Dudley

Charles Dance Lord Dudley

Büyükelçi olarak Rutger Hauer

Kaptan olarak Martin Klebba

Gri rolünde Christopher Fairbank

Ölü Kazak olarak Igor Jijikine

Robert Gilabert Cuenca Kule Muhafızı olarak filmde yer almakta.

Haberler.com / Sena Demiröz - Yaşam
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