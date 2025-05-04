Demans Hastası İshak Öztürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emin YEŞİL / İSTANBUL, - SULTANGAZİ'de 28 Nisan'da kaybolduktan 6 gün sonra Alibeyköy Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunan İshak Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Esenler'de yaşayan 70 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk, 28 Nisan'da Sultangazi'de kayboldu. En son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı yakınlarında görüldüğü tespit edilen Öztürk'ün cansız bedeni, AKUT, AFAD, UMKE, jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların katıldığı 6 gün süren yoğun arama çalışmalarının ardından Alibeyköy Baraj Gölü'ndeki balçık arazide bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan İshak Öztürk'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Öztürk'ün cenazesi, Sultangazi Habibler Yayla Köyü Merkez Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Sultançiftliği Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.