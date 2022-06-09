Define aramaya gece gidenlerin sonu kötü bitti! Aralarından biri adeta delirdi - Haberler

Ülkemizde define tutkusu kendisini göstermeye devam ediyor. Bir grup vatandaşın define macerası ise bu sefer kötü bitti.

KAZIYA GECE BAŞLADILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre gece vakti kazı yapmaya başlayan vatandaşlar, bir süre sonra yaşadıkları olay nedeniyle şaşkına döndü.

KOŞARAK YANLARINA GELDİ

Define kazısı yapan vatandaşlardan biri, karşılaştığı ilginç yaratık veya nesne nedeniyle büyük korku yaşadı. Definecinin kendisini kaybettiği sırada arkadaşları yardıma koşsa da çabaları yeterli olamadı.

"ABİ BENİ BIRAK" DİYEREK AĞLAMAYA BAŞLADI

Videoda, ilginç yaratıkla karşılaşan definecinin, "Ya abi beni bırak, bırak Allah'ın aşkına" diyerek gözyaşlarını tutamadığı görülüyor. Çok sayıda izlenme alan videonun kurgu olduğu yönünde de çok sayıda yorum yapıldı.