Define aramaya gece gidenlerin sonu kötü bitti! Aralarından biri adeta delirdi
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Gece define aramaya giden vatandaşlar, büyük korku yaşadı. İlginç bir yaratıkla karşılaştığını iddia eden definecilerden biri ise adeta delirdi. Arkadaşları dahi sakinleştiremedi.
Ülkemizde define tutkusu kendisini göstermeye devam ediyor. Bir grup vatandaşın define macerası ise bu sefer kötü bitti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre gece vakti kazı yapmaya başlayan vatandaşlar, bir süre sonra yaşadıkları olay nedeniyle şaşkına döndü.
Define kazısı yapan vatandaşlardan biri, karşılaştığı ilginç yaratık veya nesne nedeniyle büyük korku yaşadı. Definecinin kendisini kaybettiği sırada arkadaşları yardıma koşsa da çabaları yeterli olamadı.
Videoda, ilginç yaratıkla karşılaşan definecinin, "Ya abi beni bırak, bırak Allah'ın aşkına" diyerek gözyaşlarını tutamadığı görülüyor. Çok sayıda izlenme alan videonun kurgu olduğu yönünde de çok sayıda yorum yapıldı.