Muğla'nın Datça ilçesinde öğleden sonra etkili olan Lodos hayatı olumsuz etkilerken, oluşan dalgalara dayanamayan iki küçük tekne ile bir motoryat sulara gömüldü.

Datça'da kuvvetli lodos etkili oldu

İki küçük tekne, bir motoryat battı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde öğleden sonra etkili olan Lodos hayatı olumsuz etkilerken, oluşan dalgalara dayanamayan iki küçük tekne ile bir motoryat sulara gömüldü.

Datça'da öğlen saatlerinden sonra kuvvetli lodos etkili oldu. Şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan dalgalar denizdeki teknelere zarar verdi. Dalgalara dayanamayan Kumluk Plajı'nda iki küçük tekne ile Palamutbükü'nde bir motoryat sulara gömüldü. Kuvvetli rüzgarın aralıklarla ilçede etkisine devam ettiği, tekne sahiplerinin Lodos karşısında önlem aldıkları öğrenildi.