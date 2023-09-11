Darıca'da arıza yapan araç yokuş aşağıya kaçtı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde arıza yapan bir aracın yokuş aşağıya kaçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil, park halindeki bir araca, elektrik direklerine ve bir apartmanın balkonuna çarptı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde arıza yapan aracını yokuş aşağıya doğru çalıştırmak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir araca, iki elektrik direğine ve daha sonra karşı şeride geçerek bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Larnaka Sokak üzerinde meydana geldi. Arıza yapan 34 KEH 07 plakalı otomobilini yokuş aşağı inerek çalıştırmak isteyen İ.D., direksiyon hakimiyeti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca, iki elektrik direğine ve daha sonra karşı şeride geçerek bir apartmanın balkonuna çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ön kısmı yol ile apartman boşluğunda asılı kalan otomobilden çıkarılan sürücü İ.D. ile yanında bulunan T.A., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.