Dans eden kadını görünce gaza gelen davetli hayatının şokunu yaşadı

Bir düğünde eğlence dozunu biraz fazla kaçıran bir davetli, dans etmek isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Dans ettiği sırada ters bir hareket yapan davetli, kolunun kırılması ile hastanelik oldu.

"KOLLARI ALALIM PİSTTEN"

Kısa sürede paylaşım sitelerinde viral olan videonun altına "Alkol şişede durduğu gibi durmamış", "Arizona kertenkelesi", "Manitaya artistlik yapacağım derken koldan oldu", "Kolları alalım pistten" şeklinde yorumlar yapıldı.