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Dans eden kadını görünce gaza gelen davetli hayatının şokunu yaşadı

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Rusya'da katıldığı düğünde alkolü fazla kaçıran adam, dans etmek isterken kolunu kırdı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede paylaşım sitelerinde en çok izlenenler arasına girdi.

Bir düğünde eğlence dozunu biraz fazla kaçıran bir davetli, dans etmek isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Dans ettiği sırada ters bir hareket yapan davetli, kolunun kırılması ile hastanelik oldu.

"KOLLARI ALALIM PİSTTEN"

Kısa sürede paylaşım sitelerinde viral olan videonun altına "Alkol şişede durduğu gibi durmamış", "Arizona kertenkelesi", "Manitaya artistlik yapacağım derken koldan oldu", "Kolları alalım pistten" şeklinde yorumlar yapıldı.

Dans eden kadını görünce gaza gelen davetli hayatının şokunu yaşadı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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