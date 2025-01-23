Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç düğün videolarına bir yenisi daha eklendi. Pasta pasta seremonisi sırasında kaydedilen görüntüde pastayı yemeye hazırlanan gelin, damadın bir anda çatalla birlikte annesine doğru gitmesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

GELİNİN HOŞUNA GİTMEDİ

Damat pastayı annesine yedirirken salondakilerin bir kısmı gülerek o anları alkışladı. Daha sonra piste geri dönen damadın güldüğü, gelinin ise gergin ve sinirli bir şekilde beklediği görüldü.

"DİREKT AYRIL KARDEŞİM"

O anlara ilişkin görüntülerin altına "Kızım sen bu işi bi daha düşün", "Bunun adı koskocaman bir saçmalık", "Allahım nasip etme", "Direkt ayrıl kardeşim", "İmzadan önce yaptıysa şanslısın, imzamdan sonraysa geçmiş olsun", "En mutlu gününü böyle hatırlayacak", "Bir ömür mutsuz evlilik loading…" şeklinde yorumlar yapıldı.