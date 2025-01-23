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Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

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Düğündeki pasta seremonisinde pastayı yemeye hazırlanan gelin, damadın bir anda çatalla birlikte annesine doğru gitmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Viral olan videonun altına "Allahım nasip etme", "Direkt ayrıl kardeşim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç düğün videolarına bir yenisi daha eklendi. Pasta pasta seremonisi sırasında kaydedilen görüntüde pastayı yemeye hazırlanan gelin, damadın bir anda çatalla birlikte annesine doğru gitmesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

GELİNİN HOŞUNA GİTMEDİ

Damat pastayı annesine yedirirken salondakilerin bir kısmı gülerek o anları alkışladı. Daha sonra piste geri dönen damadın güldüğü, gelinin ise gergin ve sinirli bir şekilde beklediği görüldü.

"DİREKT AYRIL KARDEŞİM"

O anlara ilişkin görüntülerin altına "Kızım sen bu işi bi daha düşün", "Bunun adı koskocaman bir saçmalık", "Allahım nasip etme", "Direkt ayrıl kardeşim", "İmzadan önce yaptıysa şanslısın, imzamdan sonraysa geçmiş olsun", "En mutlu gününü böyle hatırlayacak", "Bir ömür mutsuz evlilik loading…" şeklinde yorumlar yapıldı.

Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ana kuzusu erkekten koca olmaz

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Haber Yorumlarıufo:

herşey laubalileşti

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAGA:

bundan sonra evliliğe de ananla devam et karıyı at gitsin oğlum kızın da başını yakma

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıKadir Han:

damat sadece şov peşinde

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarımurat özkan:

Bu bilinçli yapılmış bir şakadır gerçeği yansıtmamaktadır sonucu kavga gürültü geçimsizlik çıkartır tabii akli dengesi yerinde olmayanlar için insan oğlu kıskançtır

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Haber YorumlarıFerit Er:

enset iliski mi ne var normal degil memleket guderi

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Bu çocuk daha toy.

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Haber YorumlarıKartal Bey:

Görgüsüz annede hemen pastayı mideye indirmiş

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Haber YorumlarıMurat Çita:

o is gerdek de belli olur merak etmeyin gelini sevip.swvmedi

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Haber Yorumlarıerge_nekon:

gerçek gecesi barısirlar

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