Dakikalarca devam etti! Gökyüzünü kaplayan elektrik yüklü bulutlar vatandaşı tedirgin etti
İstanbul'u kaplayan kötü hava şartlarını içinde barındıran elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) vatandaşları tedirgin etti. Bulutların birbiriyle etkileşiminden çıkan enerji her yeri aydınlatırken o anlar saniye saniye kayda alındı.
Eylül ayının gelmesiyle sonbahar mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. İstanbul'da gece çekilen görüntüler vatandaşı tedirgin etti.
GÖKYÜZÜ AYDINLANDI
Kötü hava şartlarını içinde barındıran elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) İstanbul'un üzerine çöktü. Gece kaydedilen görüntülerde bulutlar dakikalarca bir taraftan görsel şölen oluştururken, diğer taraftan vatandaşları ürküttü.
O ANLAR KAMERADA
Bulutlarda oluşan enerji gökyüzünü aydınlatırken, bir vatandaş o anları saniye saniye kayda aldı.
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