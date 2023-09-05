Dakikalarca devam etti! Gökyüzünü kaplayan elektrik yüklü bulutlar vatandaşı tedirgin etti

İstanbul'u kaplayan kötü hava şartlarını içinde barındıran elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) vatandaşları tedirgin etti. Bulutların birbiriyle etkileşiminden çıkan enerji her yeri aydınlatırken o anlar saniye saniye kayda alındı.