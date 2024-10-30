Daha neler göreceğiz! Koca adam kendini Barbie sanıyor

Son dönemlerde paylaşım sitelerinde yayınlanan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer Polonya... Görüntülerde koca adamın Barbie kıyafetleri giyerek sokaklarda gezdiği görülüyor.

BARBIE UTANDI BUNU GÖRÜNCE"

Kısa sürede viral olan video çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Gönderinin altına "Akıl önemli", "Adamın psikolojisi yerinde değil", "Barbie utandı bunu görünce" şeklinde yorumlar yapıldı.