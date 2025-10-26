Cumhuriyetin 102. Yılında Deniz Kaplumbağaları Doğaya Salındı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), tedavileri tamamlanan 10 deniz kaplumbağası ile 5 yavru, Cumhuriyetin 102'nci yılı kapsamında denize bırakıldı.

DEKAMER'de tedavisi tamamlanan 10 deniz kaplumbağası ve 5 yavrunun doğal yaşam alanına bırakılması için Cumhuriyetin 102'nci yılı kapsamında İztuzu Plajı'nda etkinlik düzenlendi. Görevliler tarafından plaja getirilen 'Umay', 'İrem', 'Dylan', 'Bumin', 'Pınar', 'Hilal Su', 'Defne', 'Aygün', 'Nihal' ve 'Canan' isimli kaplumbağalar, protokol üyeleri ile yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla denize salındı.