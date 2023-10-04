Çukurova Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sokak hayvanları ile çalışmaları hayvan severlerle birlikte yürüttüklerini belirterek, 'Can dostlarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm kurumlara da bu konuda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunuyorum' dedi. 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan barınağında etkinlik düzenlendi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sokak hayvanları ile çalışmaları hayvan severlerle birlikte yürüttüklerini belirterek, "Can dostlarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm kurumlara da bu konuda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" dedi.

4 Ekim Dünya Havyan Hakları Günü dolayısıyla Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan barınağında etkinlik düzenlendi. Hayvan severlerin ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte Çukurova Belediyesi semt kreşlerinde eğitim gören çocuklar da hazır bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın bir günle geçiştirilecek bir olay olmadığını belirterek, "Tüm yıl sokakta yaşayan dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız. O bilinçle görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sokakta yaşayan dostlarımızla ilgili duyarlılığımızı herkes biliyor. Eğer hayvan severleri mutlu edebiliyor, sokakta yaşayan dostlarımıza sahip çıkabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları hayvan severler ve gönüllülerle birlikte yürüttüklerini açıklayan Başkan Soner Çetin, "Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalarımızda yanımızdalar, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Örnek bir barınağımız var. Tüm çalışmalarımızı hayvan severlere danışarak yapıyoruz. Yakın zamanda bir hayvan sever dostumuzun belediyemize kazandırdığı hayvan ambulansı da çok önemli bir hizmet. Aslında tüm belediyelerin kısırlaştırma çalışmalarına destek olmalı. Bu çalışmalar el birliği ile yapılmalı. Tüm kurumlardan aynı duyarlılığı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım da, "Her yıl olduğu gibi bu etkinliği Çukurova Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Türkiye'de hayvan hakları konusunda ilklere imza atan, duyarlılık yaratan bir belediye başkanımız var. Soner Çetin'in göreve başlamasıyla 10 yıldır hiçbir belediyede yapılmayan çalışmalar yapıldı. Burada gördüğünüz barınağımızda veteriner hekiminden çalışanlarına kadar hepsi duyarlı insanlar. Soner Çetin'e tüm can dostlarımız ve hayvan severler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin, kreş çocuklarına rozet taktı ve onlara hayvan sevgisi ile ilgili öğütler verdi. Daha sonra Başkan Soner Çetin, çocuklarla birlikte barınağı gezdi ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.